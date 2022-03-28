Scorpions заменили Москву на Украину в своем хите Winds of Change. Видео

Вместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Класус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".
Перед началом песни Майне выразил поддержку Украине после нападения РФ. Во время исполнения композиции зал освещался сине-желтыми лучами, а на большом экране появился текст об Украине, а затем сине-желтый символ, обозначающий мир.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Композиция Winds of Change впервые прозвучала в 1990 году. Майне посвятил ее окончанию холодной войны и реформам в СССР, которые принято называть перестройкой.