Scorpions заменили Москву на Украину в своем хите Winds of Change. Видео

Во время исполнения композиции зал освещался сине-желтыми лучами, а на большом экране появился текст об Украине Скриншот: Mickael Sorensen / YouTube

Вместо "Идя берегом Москвы-реки к парку Горького" солист группы Класус Майне спел: "А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".

Перед началом песни Майне выразил поддержку Украине после нападения РФ. Во время исполнения композиции зал освещался сине-желтыми лучами, а на большом экране появился текст об Украине, а затем сине-желтый символ, обозначающий мир.

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Видео: Mickael Sorensen / YouTube

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