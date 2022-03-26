"Потому что держим оружие в руках". Организаторы концерта мировых звезд в поддержку Украины отказали в участии группе "Антитіла"

"Нам ответил Эд Ширан, и мы искренне благодарны за его поддержку Украины. Также нам ответили организаторы благотворительного концерта и сказали нам нет, потому что концерт носит исключительно гуманитарный, не военный характер, а мы… носим шлемы и держим оружие в руках, – написали артисты. – Прежде всего мы музыканты, а шлемы и бронежилеты временные. Мы благодарим за ответ и принимаем его. Простите нас, мы не были готовы к такому развитию событий. Как ни были готовы, что Россия развяжет действительно широкомасштабную войну и начнет убивать наших братьев, сестер, женщин и наших детей. Прошу нас также понять, для нас важнее свобода и независимость нашего государства, а также европейские ценности, ради которых мы готовы сражаться до конца. Возможно, оружие в наших руках противоречит концепции концерта, но точно не противоречит нашим принципам".

Война России против Украины. Главное (обновляется)