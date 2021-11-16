Фронтмен группы "Антитіла" Тополя намерен снять в новом клипе об украинском борще Спилберга, Кунис и Йовович

Тополя: Мы еще не знаем, как это воплотить, но когда начинаем мечтать, верим, что все сложится Фото: tarastopolia / Instagram

"Готовим клип про борщ с участием мировых звезд. Хотим собрать миллиард просмотров на YouTube. Мы еще не знаем, как это воплотить, но когда начинаем мечтать, верим, что все сложится. Планируем приобщить известных мировых персон, у которых есть украинские корни. Например, [американского режиссера] Стивена Спилберга, признающего, что он фанат борща, [американских актрис] Миллу Йовович, Милу Кунис", – поделился планами певец.