Фронтмен группы "Антитіла" Тополя намерен снять в новом клипе об украинском борще Спилберга, Кунис и Йовович

"Готовим клип про борщ с участием мировых звезд. Хотим собрать миллиард просмотров на YouTube. Мы еще не знаем, как это воплотить, но когда начинаем мечтать, верим, что все сложится. Планируем приобщить известных мировых персон, у которых есть украинские корни. Например, [американского режиссера] Стивена Спилберга, признающего, что он фанат борща, [американских актрис] Миллу Йовович, Милу Кунис", – поделился планами певец.
Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.
Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля. 30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе Клопотенко.