"Плечом к плечу в самый темный час". Тысячи людей вышли в поддержку Украины в Лондоне

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на Трафальгарской площади

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на Трафальгарской площади

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