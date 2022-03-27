"Плечом к плечу в самый темный час". Тысячи людей вышли в поддержку Украины в Лондоне
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Мэр Лондона Садик Хан на Трафальгарской площади
Фото: EPA
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко на Трафальгарской площади
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Десятки тысяч людей 26 марта собрались в центре Лондона, чтобы выразить солидарность с украинским народом, сообщает The Guardian
. Мэр Лондона Садик Хан, организовавший марш, заявил, что за последний месяц Украина пережила "невообразимую боль и страдания". Хан сказал, что Лондон стоит "плечом к плечу с Украиной в самый темный час". Демонстранты прошли по городу с украинскими флагами, а место рекламы на экране на площади Пикадилли занял лозунг авторства Йоко Оно Imagine peace ("Представьте себе мир"). Фото с места событий публикует агентство EPA
.