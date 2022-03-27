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"Плечом к плечу в самый темный час". Тысячи людей вышли в поддержку Украины в Лондоне

Сегодня 14.57
Десятки тысяч людей 26 марта собрались в центре Лондона, чтобы выразить солидарность с украинским народом, сообщает The Guardian. Мэр Лондона Садик Хан, организовавший марш, заявил, что за последний месяц Украина пережила "невообразимую боль и страдания". Хан сказал, что Лондон стоит "плечом к плечу с Украиной в самый темный час". Демонстранты прошли по городу с украинскими флагами, а место рекламы на экране на площади Пикадилли занял лозунг авторства Йоко Оно Imagine peace ("Представьте себе мир"). Фото с места событий публикует агентство EPA.
Теги: Великобритания, Лондон, митинг, Йоко Оно, Садик Хан
 

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