Западные чиновники подтвердили, что российский солдат переехал танком своего командира – СМИ

По мнению собеседников, это является "еще одним свидетельством кипящего недовольства среди российских сил", которые находятся в Украине и вокруг нее.
Издание пишет, что полковник, командир 37-й мотострелковой бригады, попал под бронетранспортер и получил тяжелые ранения обеих ног. Позже он умер.
Чиновники заявили, что, по их мнению, командир бригады был убит своими солдатами "вследствие масштаба потерь, понесенных его бригадой". Это было сделано "преднамеренно".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об инциденте 23 марта сообщал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook. "Военнослужащий танкового батальона 37-й ОМСБр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Юрия Медведева. Выбрав удобный момент, во время боя переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги. Сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Беларуси в ожидании денежной компенсации за боевое ранение, полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса". Полковник Медведев награжден орденом Мужества", – написал журналист.