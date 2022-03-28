Западные чиновники подтвердили, что российский солдат переехал танком своего командира – СМИ

По мнению собеседников, это является "еще одним свидетельством кипящего недовольства среди российских сил", которые находятся в Украине и вокруг нее.

Издание пишет, что полковник, командир 37-й мотострелковой бригады, попал под бронетранспортер и получил тяжелые ранения обеих ног. Позже он умер.

Чиновники заявили, что, по их мнению, командир бригады был убит своими солдатами "вследствие масштаба потерь, понесенных его бригадой". Это было сделано "преднамеренно".

Война России против Украины. Главное (обновляется)