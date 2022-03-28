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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Будапеште возле мемориала "Обувь на берегу Дуная" прошла акция памяти убитых мариупольцев

Рядом с бронзовой скульптурой организаторы акции поставили 300 пар ношеной обуви
Рядом с бронзовой скульптурой организаторы акции поставили 300 пар ношеной обуви
Фото: Українська асоціація "Єдність" / Facebook

В столице Венгрии Будапеште 27 марта состоялась акция памяти погибших от рук российских оккупантов в Мариуполе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что акция прошла возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память жертв Холокоста, венгерских евреев, убитых нацистами. Бронзовая скульптура изображает обувь, которую нацисты заставляли евреев снимать перед убийством.

"Сегодня рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о минимум 300 женщинах, детях и пожилых людях, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на убежище в Драматическом театре в центре Мариуполя", – рассказал министр.

По словам Кулебы, активистов вдохновила речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС, обращенная к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Он призвал понять, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в XXI веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944–1945 годах. Этот призыв отозвался в сердцах не только украинцев, но и многих европейцев и венгров. Месседж Украины прост. Европейские лидеры из года в год повторяют: "Никогда снова". Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать, нужно конкретными делами доказать, что действительно "Никогда снова", – написал Кулеба.

Глава МИД Украины призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против РФ, предоставить Украине все необходимое оружие, отправить Россию в еще более глубокую изоляцию и поддерживать Украину во всем до самой победы.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159750793708389

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Позже из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев. Кроме того, принудительную "эвакуацию" проводят россияне – они вывозят украинцев в РФ.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: памятник, Холокост, Венгрия, Мариуполь, Будапешт, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, скульптура, погибшие
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