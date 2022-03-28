В Будапеште возле мемориала "Обувь на берегу Дуная" прошла акция памяти убитых мариупольцев

Он рассказал, что акция прошла возле мемориала "Обувь на берегу Дуная", который чествует память жертв Холокоста, венгерских евреев, убитых нацистами. Бронзовая скульптура изображает обувь, которую нацисты заставляли евреев снимать перед убийством.

"Сегодня рядом с бронзовой скульптурой появилось 300 пар ношеной обуви. В память о минимум 300 женщинах, детях и пожилых людях, которых убила российская авиабомба, сброшенная нелюдями на убежище в Драматическом театре в центре Мариуполя", – рассказал министр.

По словам Кулебы, активистов вдохновила речь президента Украины Владимира Зеленского на саммите ЕС, обращенная к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Он призвал понять, что зверства россиян в Мариуполе сейчас, в XXI веке, ничем не отличаются от зверств нацистов в Будапеште в 1944–1945 годах. Этот призыв отозвался в сердцах не только украинцев, но и многих европейцев и венгров. Месседж Украины прост. Европейские лидеры из года в год повторяют: "Никогда снова". Но история уже повторяется, прямо сейчас, на наших глазах. Поэтому сейчас мало сочувствовать, нужно конкретными делами доказать, что действительно "Никогда снова", – написал Кулеба.

Глава МИД Украины призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против РФ, предоставить Украине все необходимое оружие, отправить Россию в еще более глубокую изоляцию и поддерживать Украину во всем до самой победы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)