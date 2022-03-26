"Для венгерских политиков российская нефть важнее украинской крови". Министр обороны Чехии отменила визит в Будапешт

Она должна была принимать участие в заседании министров обороны "Вишеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – 30–31 марта.

Чернохова сказала, что не хочет принимать участие в избирательной кампании в Венгрии – 3 апреля там состоятся парламентские выборы.

"На следующей неделе у них выборы, и мне не положено участвовать в кампании там. Я всегда поддерживала "Вишеградскую четверку", и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови", – написала министр.

Do Ma * arska na setkání ministr * obrany V4 (st- * t) osobn * nepojedu. P * íští týden mají volby a není správné, abych se tam podílela na kampani. V * dycky jsem V4 podporovala a velmi m * mrzí, * e pro ma * arské politiky je te * levná ruská ropa d * le * it * jší ne * ukrajinská krev.#SlavaUkraini — Jana * ernochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

Подписчики спросили у Черноховой, не собираются ли польский и словацкий министры последовать ее примеру, она ответила: "Это решение они должны принять сами".

Пока они публично не комментировали позицию Черноховой.

To je na nich. — Jana * ernochová (@jana_cernochova) March 25, 2022

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