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"Для венгерских политиков российская нефть важнее украинской крови". Министр обороны Чехии отменила визит в Будапешт

Чернохова не поедет в Будапешт на встречу министров обороны "Вишеградской четверки"
Чернохова не поедет в Будапешт на встречу министров обороны "Вишеградской четверки"
Фото: Jana Černochová / Facebook

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отменила визит в Будапешт из-за позиции Венгрии по ситуации в Украине. Об этом Чернохова написала в Twitter.

Она должна была принимать участие в заседании министров обороны "Вишеградской четверки" – Чехии, Польши, Словакии и Венгрии – 30–31 марта. 

Чернохова сказала, что не хочет принимать участие в избирательной кампании в Венгрии – 3 апреля там состоятся парламентские выборы. 

"На следующей неделе у них выборы, и мне не положено участвовать в кампании там. Я всегда поддерживала "Вишеградскую четверку", и мне очень жаль, что для венгерских политиков дешевая российская нефть важнее украинской крови", – написала министр. 

Подписчики спросили у Черноховой, не собираются ли польский и словацкий министры последовать ее примеру, она ответила: "Это решение они должны принять сами". 

Пока они публично не комментировали позицию Черноховой. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти. 

8 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это  станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В МИД Украины ответили, что невозможно гарантировать мир и безопасность Венгрии без мира и безопасности Украины. "Ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", – заявил спикер ведомства Олег Николенко.

24 марта во время виртуального выступления в Европейском совете президент Украины Владимир Зеленский обратился к Орбану.  "Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе?.. А ты сомневаешься, вводить санкции или нет? Сомневаешься, пропускать оружие или нет? Сомневаешься, торговать с Россией или нет? Нет времени сомневаться. Пора уже решать", – сказал Зеленский. 

25 марта Сийярто ответил президенту Украины и сказал, что Венгрия не изменит свою позицию

Теги: Украина, Чехия, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, российская агрессия, война России против Украины
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