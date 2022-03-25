"Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира". В МИД ответили Сийярто

Николенко: Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ, – это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Сийярто 25 марта, реагируя на обращение президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подтвердил, что Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа, так как намерена "делать все, чтобы не быть втянутой в войну".

"Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа", – заявил глава МИД Венгрии.

Николенко отметил: такие нарративы Украина уже слышала, в том числе и от российских чиновников.

"Надеемся, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе. Сейчас речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе венгерское общество. Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира. Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ, – это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств", – написал спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)