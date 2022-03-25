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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира". В МИД ответили Сийярто

Николенко: Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ, это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств
Николенко: Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ, – это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств
Фото: Oleg Nikolenko / Facebook

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook прокомментировал высказывания министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Сийярто 25 марта, реагируя на обращение президента Украины Владимира Зеленского к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, подтвердил, что Венгрия не разрешит поставки оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа, так как намерена "делать все, чтобы не быть втянутой в войну".

"Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа", – заявил глава МИД Венгрии.

Николенко отметил: такие нарративы Украина уже слышала, в том числе и от российских чиновников.

"Надеемся, что Венгрия, как соседнее государство, пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе. Сейчас речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе венгерское общество. Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира. Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ, – это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств", – написал спикер МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226525619501971

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия сделала несколько заявлений, которые раскритиковали украинские власти.

8 марта Орбан сказал, что хотя Венгрия осуждает вооруженную агрессию России, она не поддерживает ограничений на импорт российских энергоносителей, поскольку это станет "непропорционально большим бременем" для Венгрии. По его утверждениям, венгерская экономика "просто не может функционировать" без российских нефти и газа.

21 марта Сийярто сказал, что Венгрия не поддержит ни отказ от российских энергоносителей, ни введение бесполетной зоны над Украиной, ни отправку туда миротворческой миссии. Он подчеркнул, что Венгрия "хочет оставаться в стороне от этой войны", не собирается поставлять Украине оружие и не хочет, чтобы страна использовалась для его транзита.

В МИД Украины ответили, что невозможно гарантировать мир и безопасность Венгрии без мира и безопасности Украины. "Ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", – заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Венгрия, МИД Венгрии, война России против Украины, Петер Сийярто, Олег Николенко
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