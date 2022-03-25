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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пресс-служба Игоря Суркиса опровергла информацию о вывозе из Украины наличных денег

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В пресс-службе напомнили, что Суркис финансирует как гуманитарные, так и военные нужды Украины
В пресс-службе напомнили, что Суркис финансирует как гуманитарные, так и военные нужды Украины
Фото: fcdynamo.com

Президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис и его юристы в Украине и Венгрии направили официальные запросы в таможенную службу Венгрии для опровержения обнародованной в СМИ информации о якобы вывозе семьей Суркисов из Украины наличных денег. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы, опубликованном на сайте футбольного клуба.

"Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью. На сегодняшний день по поручению Игоря Суркиса его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения "наличных" лживых фейков (копии прилагаются)", – сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Суркис финансирует как гуманитарные, так и военные нужды Украины.

"Пользуясь случаем, информируем, что с первых дней войны семья Суркисов вместе со многими другими небезразличными соотечественниками направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц, которые лечат раненых бойцов, и нуждающихся в помощи. Поэтому указанная выше информация является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, занимаемую семьей Суркисов", – подчеркивается в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что семья Суркисов вывезла из Украины в начале войны более $17 млн, писала 21 марта "Украинская правда". Со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины журналисты заявили, что Суркисы уехали без декларирования наличных денег на украинской таможне, а в венгерском таможенном пункте оформили $17,6 млн.

Теги: Игорь Суркис, Венгрия, деньги, война России против Украины, опровержение
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