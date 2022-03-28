В Барселоне отменили выступление поддерживающего Путина Кустурицы

За три дня до нападения РФ на Украину стало известно, что Кустурица станет главным режиссером театра Фото: ЕРА

В заявлении говорится, что проведение концерта сербской группы противоречит позиции Дворца каталонской музыки, опубликованной на сайте еще 3 марта. Организаторы сообщили, что концерт, вероятно, будет перенесен на другую дату.

В ней администрация культурного учреждения в Барселоне осудила нападение РФ на Украину.

"Дворец каталонской музыки осуждает насилие и войну, которую объявила Россия в Украине. Дворец поддерживает только тех российских артистов, которые против войны и призывают к миру. Мы солидарны с украинцами, пострадавшими в результате агрессии", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте еще 3 марта.

Война России против Украины. Главное (обновляется)