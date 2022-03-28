Защитники Мариуполя отказались покидать город – Зеленский

"Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем, тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах", – сказал он.

Президент Украины отметил, что в Мариуполе много убитых российских солдат и граждан Украины, и "их никто не убирает".

"Внутри [города] есть наши войска. [...] Там, где они могут залезть, – там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними – раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно, – что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно быть и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, – сделайте это", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что защитники Мариуполя "не готовы оставить даже мертвых военных", и выглядит это страшно.

"Где-то похоронить, закопать как мусор – они не готовы. Причем не офицеров, а всех. Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить. Мы просили их (российских военных. – "ГОРДОН") нам вывезти трупы. Нам не дали вывезти ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они русских солдат в другую сторону, куда они вывозили наших детей", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)