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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защитники Мариуполя отказались покидать город – Зеленский

Мариуполь продолжает борьбу против оккупантов
Мариуполь продолжает борьбу против оккупантов
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Украинские военнослужащие могли выйти из Мариуполя, на который наступают российские оккупанты, но не сделали этого. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 27 марта в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Медузе".

"Я понимаю, как это выглядит для военного. Они сказали, что… Но я им дал это право выбора. Они сказали: "Мы не можем, тут раненные люди. Мы не бросим раненых". Мало того, они сказали: "Мы не бросим убитых". Чтобы вы поняли: в городе валяются трупы на дорогах, на тротуарах", – сказал он.

Президент Украины отметил, что в Мариуполе много убитых российских солдат и граждан Украины, и "их никто не убирает".

"Внутри [города] есть наши войска. [...] Там, где они могут залезть, – там они и зашли, российские войска. А в какую-то часть города они не зашли, потому что есть наши ребята, которые отказались выходить на их призывы. Мало того, семьи этих ребят обращались ко мне. Я разговаривал с этими ребятами. Я говорю с ними – раз в два дня точно выхожу на связь, очень стараюсь находить на это время, для меня это важно, – что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно быть и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, – сделайте это", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что защитники Мариуполя "не готовы оставить даже мертвых военных", и выглядит это страшно.

"Где-то похоронить, закопать как мусор – они не готовы. Причем не офицеров, а всех. Поэтому они защищают город, защищают раненых, защищают мертвых, которых они хотят похоронить. Мы просили их (российских военных. – "ГОРДОН") нам вывезти трупы. Нам не дали вывезти ни трупы, ни раненых, никого. Я не знаю, везут ли они русских солдат в другую сторону, куда они вывозили наших детей", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сколько людей остается в городе сейчас, точно неизвестно. 22 марта Зеленский говорил о 100 тыс. человек, Бойченко 24 марта – о 200 тыс.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Обороняют город полк Нацгвардии "Азов", 36-я отдельная бригада морской пехоты, 501-й отдельный батальон морской пехоты, 1-й отдельный батальон морской пехоты и 12-я бригада Нацгвардии.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

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