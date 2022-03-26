Мэр Мариуполя о Красном Кресте, ЮНИСЕФ и ООН: Надеюсь, они перестанут бояться и начнут активно помогать

Журналисты спросили мэра, пытались ли эти международные организации "хоть как-то помочь" Мариуполю.

"Ответ будет таким же: "Как-то пытались помочь". Скажем так, в войну это не очень надежные партнеры. В мирное время – да. Когда война закончится, они проснутся, будут более смело себя вести", – ответил Бойченко.

По его словам, после начала войны на Донбассе в 2014 году указанные организации "достаточно хорошо и емко помогали Мариуполю".

"За это точно могу сказать им спасибо. Сейчас, к сожалению, не могу их похвалить. Надеюсь, что они все-таки перестанут бояться и начнут активно участвовать в помощи", – заявил Бойченко.

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