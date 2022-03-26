ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мариуполя о Красном Кресте, ЮНИСЕФ и ООН: Надеюсь, они перестанут бояться и начнут активно помогать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бойченко отметил, что Мариуполю помогали до войны
Бойченко отметил, что Мариуполю помогали до войны
Фото: Маріупольська міська рада / Facebook

После масштабного вторжения в Украину российских оккупантов Международный комитет Красного Креста, ООН и его Детский фонд ЮНИСЕФ недостаточно помогают попавшем в гуманитарный кризис Мариуполю. Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил LB.ua в интервью, которое было опубликовано 24 марта.

Журналисты спросили мэра, пытались ли эти международные организации "хоть как-то помочь" Мариуполю.

"Ответ будет таким же: "Как-то пытались помочь". Скажем так, в войну это не очень надежные партнеры. В мирное время – да. Когда война закончится, они проснутся, будут более смело себя вести", – ответил Бойченко.

По его словам, после начала войны на Донбассе в 2014 году указанные организации "достаточно хорошо и емко помогали Мариуполю".

"За это точно могу сказать им спасибо. Сейчас, к сожалению, не могу их похвалить. Надеюсь, что они все-таки перестанут бояться и начнут активно участвовать в помощи", – заявил Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

По оценкам властей, в городе оставалось примерно 200 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: ООН, война, оккупация, Мариуполь, ЮНИСЕФ, вторжение, война России против Украины, Вадим Бойченко, мэр, Международный комитет Красного Креста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
"Заспівають всі, коли подохнеш у бункері". Dantes показал новый фрагмент песни о победе Украины над РФ
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
  "Слава богу, мы сейчас не вместе". Alekseev прокомментировал отношения со своей избранницей – российской певицей из "ВИА Гры" Синецкой
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Я здесь, как и многие". Милевский заявил, что находится в Киеве
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Все мысли в Украине, со всеми, кто там остался". Tayanna рассказала, как во время отдыха с мужем и сыном узнала о нападении РФ на Украину
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
"Мы взвесили "за" и "против" и решили, что поедем". Анатолий Анатолич сообщил, что вывез семью во Францию
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Michelle Andrade рассказала, как в день нападения РФ на Украину оказалась в Португалии
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
Данилко рассказал, почему отказался от роли судьи в нацотборе на "Евровидение 2022"
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Этот стресс я все время заедаю". "Мисс Украина Вселенная 2021" Неплях показала, как поправилась за месяц войны
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
"Я так поражена увидеть тысячи заявок от людей, которые готовы приютить детей". Жена Комарова стала волонтером в социальной службе
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
Чичваркин, Гребенщиков, Земфира и Литвинова. Oxxxymiron выступил в Лондоне с антивоенным концертом
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
"Не могу привыкнуть к тишине, к тому, что здесь жизнь идет в обычном режиме". MamaRika рассказала, как оказалась с семимесячным сыном в Польше
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Смотрю и не могу остановиться". Солистка Vivienne Mort подобрала музыку для знаменитого выступления Данилко в образе балерины. Видео
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Данилко: Зеленский перестал хотеть нравиться. Если вначале у него было актерское начало, то теперь он настоящий (34799)
2
Астафьева: Очень много друзей уехали и даже не предложили поехать. Это очень больно (21449)
3
"Вообще-то у него есть семья!" Каминская взбудоражила сеть романтическими коллажами с лицом Арестовича (20901)
4
"Россияне, настоящие ваши родители – Вова Х...йло и патриарх Гундяев". Вертинский записал для населения РФ предпасхальное пожелание (14306)
5
"Ждем победы". Жена Джеджулы заявила, что спустя 24 дня "скитаний по Европе" возвращается в Украину (11258)
6
"Мы чужие на просторах Европы. Нам нужен наш дом, и мы его отстоим". Каминская рассказала о жизни своей семьи в Нидерландах (10908)
7
"Сволочи". Никитюк показала фото автобуса из тревел-шоу "Le Маршрутка" после обстрела российскими оккупантами (8936)
8
Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями (7968)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS