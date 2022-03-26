Мэр Мариуполя о Красном Кресте, ЮНИСЕФ и ООН: Надеюсь, они перестанут бояться и начнут активно помогать

Журналисты спросили мэра, пытались ли эти международные организации "хоть как-то помочь" Мариуполю.
"Ответ будет таким же: "Как-то пытались помочь". Скажем так, в войну это не очень надежные партнеры. В мирное время – да. Когда война закончится, они проснутся, будут более смело себя вести", – ответил Бойченко.
По его словам, после начала войны на Донбассе в 2014 году указанные организации "достаточно хорошо и емко помогали Мариуполю".
"За это точно могу сказать им спасибо. Сейчас, к сожалению, не могу их похвалить. Надеюсь, что они все-таки перестанут бояться и начнут активно участвовать в помощи", – заявил Бойченко.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
По оценкам властей, в городе оставалось примерно 200 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.