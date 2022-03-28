Российские оккупанты потеряли 17 тыс. человек с начала вторжения в Украину – Генштаб ВСУ

За этот период РФ также потеряла 586 танков, 1694 боевые бронированные машины, 302 артиллерийские системы, 95 реактивных систем залпового огня, 54 средства противовоздушной обороны, 123 самолета и 127 вертолетов.

Кроме того, оккупанты потеряли 1150 единиц автомобильной техники, семь судов, 73 цистерны с горюче-смазочными материалами, 66 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, четыре пусковые установки ракетных комплексов и 21 единицу специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – говорится в сообщении.

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