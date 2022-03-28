В Луганской и Донецкой областях ВСУ отбили пять атак оккупантов – Гайдай

Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российских захватчиков из одного из районов Рубежного в Луганской области Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"В целом в Луганской и Донецкой областях за день мы отбили пять массированных атак российской армии – уничтожены танки, БМП, автотранспорт противника", – говорится в сообщении.

Также Гайдай рассказал, что Вооруженным силам Украины удалось оттеснить российских оккупантов из одного из районов Рубежного в Луганской области.

Захватчики отреагировали обстрелами на отражение атак украинскими военнослужащими.

"Россияне не в состоянии продвинуться дальше, поэтому продолжают срываться на мирных жителях – за последнюю ночь были обстреляны дома в Северодонецке и Рубежном", – отметил Гайдай.

Сообщается, что во время наступления временной тишины спасателям удалось заживить насосную станцию в Рубежном и подать местным жителям воду.

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