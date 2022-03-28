Почти 150 тысяч тонн. В ОП рассказали о гуманитарной помощи за три недели марта

"Хочу поблагодарить неравнодушных людей, помогающих нашей стране, работников областных логистических хабов, "Укрзалізниці", водителей автотранспорта, волонтеров – всех, кто прилагает усилия, чтобы продукты, медикаменты, горючее, другие необходимые вещи попадали в те города, села, поселки, где людям сейчас труднее всего", – написал он.

Распределением и дальнейшей доставкой гуманитарных грузов занимаются штаб и областные хабы, чья совместная работа проходит без излишней бюрократии, рассказал замглавы ОП. Основные каналы доставки гуманитарной помощи в регионы – железная дорога, по которой отправлено уже 38 388 тонн, и автомобильные перевозки.

"Отдельная благодарность людям, находящимся на временно оккупированных территориях, к которым нам удается отправить помощь, и которые, несмотря на риски, разносят по домам продукты, лекарства, воду", – добавил Тимошенко.





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