Российские оккупанты ворвались в херсонский офис Представительства президента Украины в АР Крым

Отмечается, что оккупанты, вероятно, похитили из помещения документацию.
"Сегодня Представительству стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и, вероятно, вынесли технику и документы, которые оставались в помещении Представительства", – говорится в сообщении.
Информацию о проникновении оккупантов в офис Представительства проверяют правоохранители, в то же время граждан призывают воздержаться от посещения учреждения, поскольку возможны провокации.
Кроме того, сообщается, что Представительство в Херсоне временно прекратило работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии России на территории Украины.
"Сотрудники Представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в Представительство", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.