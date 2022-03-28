Российские оккупанты ворвались в херсонский офис Представительства президента Украины в АР Крым

Оккупанты сняли в офисе государственный флаг и, вероятно, похитили из помещения документацию Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что оккупанты, вероятно, похитили из помещения документацию.

"Сегодня Представительству стало известно о неправомерном проникновении оккупантов в наш офис в Херсоне: взломали двери, сняли государственный флаг и, вероятно, вынесли технику и документы, которые оставались в помещении Представительства", – говорится в сообщении.

Информацию о проникновении оккупантов в офис Представительства проверяют правоохранители, в то же время граждан призывают воздержаться от посещения учреждения, поскольку возможны провокации.

Кроме того, сообщается, что Представительство в Херсоне временно прекратило работу в связи с боевыми действиями и новым этапом агрессии России на территории Украины.

"Сотрудники Представительства работают дистанционно и на подконтрольной правительству Украины территории для выполнения своих должностных обязанностей и помощи гражданам Украины из оккупированного Крыма, которые обращаются в Представительство", – говорится в сообщении.

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