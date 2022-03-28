В Харьковской области оккупанты повредили магистральный газопровод

Прекращено газоснабжение более 4,4 тыс. потребителей. АО "Харьковгаз" попросило абонентов, которым перестал поступать газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.
"Проведение ремонтных работ будет зависеть от протекания военных действий в районе повреждения магистрали", – отметили в релизе.
Где именно поврежден газопровод, в ХОВА не уточнили.
В результате обстрела пожара на газопроводе не было, об этом Общественному сказал представитель Госслужбы по ЧС Евгений Василенко.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
В ночь на 28 марта оккупанты нанесли 59 артиллерийских и минометных ударов по Харькову и населенным пунктам Харьковской области.