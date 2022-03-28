В Харьковской области оккупанты повредили магистральный газопровод

Более 4,4 тыс. потребителей отключены от газа Фото: depositphotos.com

Прекращено газоснабжение более 4,4 тыс. потребителей. АО "Харьковгаз" попросило абонентов, которым перестал поступать газ, самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами в своих домах.

"Проведение ремонтных работ будет зависеть от протекания военных действий в районе повреждения магистрали", – отметили в релизе.

Где именно поврежден газопровод, в ХОВА не уточнили.

В результате обстрела пожара на газопроводе не было, об этом Общественному сказал представитель Госслужбы по ЧС Евгений Василенко.