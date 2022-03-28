Российские оккупанты убили некоторых похищенных мэров – Зеленский

Говоря о ситуации в Украине после вторжения РФ 24 февраля, глава Украинского государства рассказал, что российские оккупанты похищают мэров городов.

По словам Зеленского, "они убили некоторых из них" – "некоторых из них мы не можем найти, некоторых мы уже нашли и они мертвы", а "некоторых из них обменяли".

Война России против Украины. Главное (обновляется)