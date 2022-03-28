Российские оккупанты убили некоторых похищенных мэров – Зеленский

Говоря о ситуации в Украине после вторжения РФ 24 февраля, глава Украинского государства рассказал, что российские оккупанты похищают мэров городов.
По словам Зеленского, "они убили некоторых из них" – "некоторых из них мы не можем найти, некоторых мы уже нашли и они мертвы", а "некоторых из них обменяли".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска похитили 14 мирных украинских граждан – представителей местного самоуправления, сообщала 24 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.