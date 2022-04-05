"Заставляли полностью раздеваться, приседать". Освобожденные из плена женщины-военнослужащие рассказали об издевательствах оккупантов

Отмечается, что были освобождены 15 женщин, а включение их в группу на обмен было одной из принципиальных позиций украинской стороны.

Военный связист Анастасия Матрущенко сообщила, что военную часть, где она служила, оккупанты расстреляли артиллерией и танками.

"В бункер, где находилась дежурная смена, несколько раз выстрелил танк. Когда пыль развеялась, в помещение полетели гранаты. У нас изъяли оружие, амуницию, бронежилеты и мобильные телефоны. Связали руки, на глаза надели повязку", – рассказала она.

Матрущенко доставили сначала в Беларусь, а затем в СИЗО №3 под российским Брянском.

"Тюремные надзиратели выстроили нас и пытались сломать морально. Какой-то начальник несколько раз выкрикивал мне в лицо: "Слава России!", ожидая, наверное, ответа на такое "приветствие". На молчание с нашей стороны тюремщики отвечали пытками", – сообщила военнослужащая.

По ее словам, в присутствии мужчин их заставляли полностью раздеваться, приседать. Потом постригли наголо и постоянно допрашивали в камере.

Узел связи, где проходила службу Александра Цепук, защищался от оккупантов всеми возможными средствами. Но захватчики активно применяли тяжелое вооружение, забросали бункер гранатами.

"На всем пути следования в Беларусь и дальше в Россию нас постоянно обыскивали", – сообщила Цепук.

В Беларуси к ним подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего.

"Им очень не понравилось то, что мы говорим на украинском языке, требовали перейти на русский. Но я, например, русским почти не владею, как и остальные мои коллеги. Это очень разозлило репортеров", – рассказала военнослужащая.

В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых.

"За такие "удобства" нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались", – добавила Александра.

Новость об обмене для женщин оказалась неожиданностью, ведь все это время они были оторваны от внешнего мира, сообщила пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)