"Заставляли полностью раздеваться, приседать". Освобожденные из плена женщины-военнослужащие рассказали об издевательствах оккупантов

Отмечается, что были освобождены 15 женщин, а включение их в группу на обмен было одной из принципиальных позиций украинской стороны.
Военный связист Анастасия Матрущенко сообщила, что военную часть, где она служила, оккупанты расстреляли артиллерией и танками.
"В бункер, где находилась дежурная смена, несколько раз выстрелил танк. Когда пыль развеялась, в помещение полетели гранаты. У нас изъяли оружие, амуницию, бронежилеты и мобильные телефоны. Связали руки, на глаза надели повязку", – рассказала она.
Матрущенко доставили сначала в Беларусь, а затем в СИЗО №3 под российским Брянском.
"Тюремные надзиратели выстроили нас и пытались сломать морально. Какой-то начальник несколько раз выкрикивал мне в лицо: "Слава России!", ожидая, наверное, ответа на такое "приветствие". На молчание с нашей стороны тюремщики отвечали пытками", – сообщила военнослужащая.
По ее словам, в присутствии мужчин их заставляли полностью раздеваться, приседать. Потом постригли наголо и постоянно допрашивали в камере.
Узел связи, где проходила службу Александра Цепук, защищался от оккупантов всеми возможными средствами. Но захватчики активно применяли тяжелое вооружение, забросали бункер гранатами.
"На всем пути следования в Беларусь и дальше в Россию нас постоянно обыскивали", – сообщила Цепук.
В Беларуси к ним подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего.
"Им очень не понравилось то, что мы говорим на украинском языке, требовали перейти на русский. Но я, например, русским почти не владею, как и остальные мои коллеги. Это очень разозлило репортеров", – рассказала военнослужащая.
В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых.
"За такие "удобства" нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались", – добавила Александра.
Новость об обмене для женщин оказалась неожиданностью, ведь все это время они были оторваны от внешнего мира, сообщила пресс-служба Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
1 апреля Украина и Россия провели обмен пленными. Украина вернула домой 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин.
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения.
Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.