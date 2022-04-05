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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине в плену около 600 российских военных – Верещук

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Верещук сказала, что сейчас обсуждается вопрос, как освободить украинцев, удерживаемых в плену РФ и боевиками "ЛДНР" с 2014 года
Верещук сказала, что сейчас обсуждается вопрос, как освободить украинцев, удерживаемых в плену РФ и боевиками "ЛДНР" с 2014 года
Фото: Ірина Верещук / Facebook

В Украине в плену сейчас находятся около 600 российских военных. Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила в эфире национального телемарафона 4 апреля, ее цитирует "Укринформ".

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом", – сказала Верещук. 

Она сообщила, что 4 апреля состоялось совещание с участием чиновников, на котором обсуждался вопрос создания такого лагеря. 

"И самое главное, говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим пленным, заставить Россию отпустить наших пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и также женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", – добавила вице-премьер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных. 

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

19 марта Верещук говорила, что в Украине в плену находятся 562 российских военных, после этого состоялось два полноценных обмена, в ходе которых Украина вернула более 100 своих граждан. Сколько Украина выдала россиян в обмен, не сообщалось. Известно о передаче 10 граждан РФ в ходе первого полноценного обмена. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Красный Крест, плен, пленные, Ирина Верещук, обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами
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