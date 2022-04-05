В Украине в плену около 600 российских военных – Верещук

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом", – сказала Верещук.
Она сообщила, что 4 апреля состоялось совещание с участием чиновников, на котором обсуждался вопрос создания такого лагеря.
"И самое главное, говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим пленным, заставить Россию отпустить наших пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и также женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", – добавила вице-премьер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных, который занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных.
18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой "BBC News Україна" стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.
19 марта Верещук говорила, что в Украине в плену находятся 562 российских военных, после этого состоялось два полноценных обмена, в ходе которых Украина вернула более 100 своих граждан. Сколько Украина выдала россиян в обмен, не сообщалось. Известно о передаче 10 граждан РФ в ходе первого полноценного обмена.