В Украине в плену около 600 российских военных – Верещук

Верещук сказала, что сейчас обсуждается вопрос, как освободить украинцев, удерживаемых в плену РФ и боевиками "ЛДНР" с 2014 года Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Когда мы говорим об общей цифре, то их около 600 сейчас. Вы знаете, у нас должен быть построен специальный лагерь в соответствии с международным правом", – сказала Верещук.

Она сообщила, что 4 апреля состоялось совещание с участием чиновников, на котором обсуждался вопрос создания такого лагеря.

"И самое главное, говорили о том, как заставить Россию допустить Красный Крест к нашим пленным, заставить Россию отпустить наших пленных, которые с 2014 года некоторые из них, и также женщины, находятся на территории Донецкой и Луганской областей", – добавила вице-премьер.

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