Украина и Россия провели четвертый обмен пленными – Верещук

По словам Верещук, в Украину возвращается из плена 30 граждан.

"Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину", – написала она.

Сколько Украина выдала взамен россиян, Верещук не уточнила. Обмен, по ее словам, провели по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

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Контекст:

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.

Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских).

Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.