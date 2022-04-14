Украина и Россия провели четвертый обмен пленными – Верещук

По словам Верещук, в Украину возвращается из плена 30 граждан.
"Обменены пять офицеров и 17 военнослужащих рядового состава. Также освобождены восемь гражданских, включая одну женщину", – написала она.
Сколько Украина выдала взамен россиян, Верещук не уточнила. Обмен, по ее словам, провели по приказу президента Украины Владимира Зеленского.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый полноценный обмен пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения, как сообщала Верещук, состоялся 24 марта. Домой вернулись 19 украинских моряков и 10 военнослужащих. По словам Верещук, взамен Украина выдала 10 российских военных.
Второй обмен состоялся 1 апреля в Запорожской области, в результате которого Украина вернула 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин. Третий провели 9 апреля, в Украину вернули 26 человек (12 военнослужащих, 14 гражданских).
Кроме того, 16 марта в результате обмена из плена был освобожден мэр Мелитополя Иван Федоров. В Офисе президента проинформировали, что Федорова обменяли на девять российских военнослужащих 2002–2003 годов рождения. Также известно об обмене пленными в Сумской области – 1 марта глава Сумской областной государственной (военной) администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что пятерых украинских военных теробороны обменяли на одного российского офицера военной полиции.