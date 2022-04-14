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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь". Командиры "Азова" и морпехов записали видеообращение в Мариуполе после воссоединения

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Морпехи вместе с "Азовом" готовы и дальше защищать осажденный город
Морпехи вместе с "Азовом" готовы и дальше защищать осажденный город
Скриншот: АЗОВ / Twitter

Командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко и один из командиров 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына записали видеообращение после воссоединения в окруженном оккупантами Мариуполе Донецкой области. Видео было опубликовано 13 апреля на странице полка "Азов" в Twitter.

"Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верны присяге, верны украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны", – сказал Прокопенко.

Командир "Азова", в частности, прокомментировал сдачу части морпехов в плен россиян. 

"Не делайте героев из дезертиров и бойцов, добровольно сдавшихся в плен, они выбрали путь позора. Ни в коем случае героизировать этих людей не стоит", – отметил он.

Волына заверил, что морпехи вместе с "Азовом" готовы и дальше защищать Мариуполь.

"Провели удачную операцию с полком "Азов", присоединились к ним. Провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что нужно, для удачного завершения нашей боевой задачи", – сказал он.

О том, что морпехи в Мариуполе объединились с "Азовом", сообщил также 13 апреля в Facebook  советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Азов" получил существенное подкрепление. 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны", – написал он.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5372918202772216

Как сообщало издание "Новинарня", 11–12 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского, которая находилась в окружении в Мариуполе, фактически разделилась на несколько групп. 

Одна из них решила прорываться из оцепления в сторону линии фронта с колонной техники, вследствие огневого поражения была рассеяна, частично попала в оцепление и в плен. Судьба большинства военнослужащих из этой группы остается неизвестной. Часть бойцов погибли или были ранены, отмечало издание.

Вторая, самая большая группа, находившаяся на заводе "Азовмаш", попала в плен к российским войскам и сепаратистам "ДНР".

Третья группа из почти двух сотен бойцов успешно объединилась с полком "Азов", перейдя на его позиции на заводе "Азовсталь", писало издание.

Контекст:

11 апреля на Facebook-странице 36-й бригады появилось обращение, в котором сообщалось о том, что у подразделения заканчиваются боеприпасы и военные не получают никакой поддержки от командования.

После обнародования в СМИ обращения морпехов главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал в Facebook, что "связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают Мариуполь, устойчива и поддерживается". "Проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизней личного состава и мирных жителей по всем направлениям", – отметил Залужный.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.

По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

В Мариуполе, по подсчетам мэрии, остается около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортирована 31 тыс. жителей.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Мариуполь пытается захватить группировка врага из около 10 тыс. оккупантов.

Теги: Россия, Украина, военные, Мариуполь, ВМС Украины, полк Азов, Азовсталь, Алексей Арестович, видео, ВСУ, военнослужащий, Денис Прокопенко
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