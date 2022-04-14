"Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь". Командиры "Азова" и морпехов записали видеообращение в Мариуполе после воссоединения

Морпехи вместе с "Азовом" готовы и дальше защищать осажденный город Скриншот: АЗОВ / Twitter

"Вчера мы объединились с достойными бойцами из батальона морской пехоты, настоящими воинами, героями, которые остались верны присяге, верны украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны", – сказал Прокопенко.

Командир "Азова", в частности, прокомментировал сдачу части морпехов в плен россиян.

"Не делайте героев из дезертиров и бойцов, добровольно сдавшихся в плен, они выбрали путь позора. Ни в коем случае героизировать этих людей не стоит", – отметил он.

Волына заверил, что морпехи вместе с "Азовом" готовы и дальше защищать Мариуполь.

"Провели удачную операцию с полком "Азов", присоединились к ним. Провели успешную перегруппировку, продолжаем выполнять боевые задачи. Наш моральный дух силен. Мы знаем, что мы делаем, зачем мы здесь. Мы будем делать все, что нужно, для удачного завершения нашей боевой задачи", – сказал он.

Звернення командира полку «Азов» підполковника Дениса Прокопенко та командира 36 обрмп майора Сергія Волини з приводу операції по прориву 36 обрмп та з‘єднанням з полком «Азов» pic.twitter.com/AAwYBRGapL — АЗОВ (@Polk_Azov) April 13, 2022

О том, что морпехи в Мариуполе объединились с "Азовом", сообщил также 13 апреля в Facebook советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Азов" получил существенное подкрепление. 36-я бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны", – написал он.

Как сообщало издание "Новинарня", 11–12 апреля 36-я отдельная бригада морской пехоты ВМС ВСУ имени контрадмирала Михаила Билинского, которая находилась в окружении в Мариуполе, фактически разделилась на несколько групп.

Одна из них решила прорываться из оцепления в сторону линии фронта с колонной техники, вследствие огневого поражения была рассеяна, частично попала в оцепление и в плен. Судьба большинства военнослужащих из этой группы остается неизвестной. Часть бойцов погибли или были ранены, отмечало издание.

Вторая, самая большая группа, находившаяся на заводе "Азовмаш", попала в плен к российским войскам и сепаратистам "ДНР".

Третья группа из почти двух сотен бойцов успешно объединилась с полком "Азов", перейдя на его позиции на заводе "Азовсталь", писало издание.