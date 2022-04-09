Мариуполь осаждают 10 тыс. российских военных – Зеленский

Зеленский говорил о развитии ситуации на Донбассе, которая, по его словам, зависит от многих вещей.
"Стоит Мариуполь, сколько он выстоит? Там наши военные. Мощные и крепкие. Одни из самых сильных. Для них это большое испытание. И для нашего государства. Вокруг них сегодня 10 тыс. российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тыс. будут там находиться, они не пойдут на восток", – отметил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают.
По состоянию на начало апреля часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей.
6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".