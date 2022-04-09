Мариуполь осаждают 10 тыс. российских военных – Зеленский

Зеленский говорил о развитии ситуации на Донбассе, которая, по его словам, зависит от многих вещей.

"Стоит Мариуполь, сколько он выстоит? Там наши военные. Мощные и крепкие. Одни из самых сильных. Для них это большое испытание. И для нашего государства. Вокруг них сегодня 10 тыс. российских военных. Если мы удержим Мариуполь, эти 10 тыс. будут там находиться, они не пойдут на восток", – отметил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)