РФ накапливает свои силы на юге и востоке Украины, дальнейшее развитие ситуации зависит от многих вещей – Зеленский

Зеленский: Я полностью доверяю украинской разведке и несколько раз на практике видел, как это работает Фото: president.gov.ua

Журналисты попросили прокомментировать слова Буданова, который в интервью CNN говорил 8 апреля, что войска РФ перегруппировываются и намерены наступать на Харьков.

"У меня стопроцентное доверие к тому, что говорит Буданов. Он говорит нечасто и всегда очень аргументированно. Поэтому я полностью доверяю украинской разведке и несколько раз на практике видел, как это работает. Они говорят, а потом это работает в реальности, так было в Афганистане и в начале этой фазы войны. Поэтому я полностью доверяю Буданову. Уверен: что он сказал – так оно и есть. Мы понимаем, что вопрос в Харькове, вопрос в юге, Запорожской области, Херсонской области и востоке. Мы всюду видим это накопление. Как будет идти процесс, что раньше – зависит от многих вещей", – отреагировал он.

По словам Зеленского, в том числе ситуация зависит от происходящего в Мариуполе.

"Зависит от того, насколько мы будем крепкими, зависит от того, насколько быстрыми будут наши партнеры с поставками оружия, зависит от того, насколько руководитель РФ готов идти дальше. Самое главное – все будет зависеть от наших Вооруженных сил, потому главное, чтобы мы были готовы на любом из этих направлений", – добавил он.

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