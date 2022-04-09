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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович назвал "информационным вбросом" якобы новые планы россиян по захвату Харькова

Для атаки Харькова у оккупантов нет сил, считает Арестович
Для атаки Харькова у оккупантов нет сил, считает Арестович
Фото: radiosvoboda.org

Российские оккупанты могли специально дезинформировать украинскую разведку слухами о новом наступлении на Харьков. заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 8 апреля.

Речь об этом зашла при обсуждении ситуации на Донбассе и в Харьковской области в районе Изюма.

"Они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. [...] Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути, они пытаются это окружение замкнуть. Получится ли – большой вопрос. Попутно они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход. Я думаю, что они закинули нашей разведке такие данные для того, чтобы мы оттянули часть сил на защиту Харькова, чтобы не кидали на Изюм", – сказал Арестович.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что оккупанты не будут атаковать Харьков, советник главы ОП ответил, что на это у россиян "нет сил и средств".

"Я думаю, что это была специальная операция. Информационный вброс", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы снова попытаться его захватить.

Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял глава ОВА Олег Синегубов.

О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Теги: Россия, Харьков, война, Донбасс, захват, разведка, Изюм, Харьковская область, вторжение, Алексей Арестович, советник, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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