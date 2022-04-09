Арестович назвал "информационным вбросом" якобы новые планы россиян по захвату Харькова

Речь об этом зашла при обсуждении ситуации на Донбассе и в Харьковской области в районе Изюма.

"Они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. [...] Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути, они пытаются это окружение замкнуть. Получится ли – большой вопрос. Попутно они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход. Я думаю, что они закинули нашей разведке такие данные для того, чтобы мы оттянули часть сил на защиту Харькова, чтобы не кидали на Изюм", – сказал Арестович.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что оккупанты не будут атаковать Харьков, советник главы ОП ответил, что на это у россиян "нет сил и средств".

"Я думаю, что это была специальная операция. Информационный вброс", – объяснил Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)