Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова – Синегубов

Он отметил, что оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру.

"В результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены. Ночью россияне ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Напомню, что в Лозовой и Барвенково мы призываем эвакуировать население. Уже удалось уехать 15 тыс. граждан", – сообщил глава ОВА.

По его словам, армия РФ концентрирует силы на восточном направлении от Харькова.

"Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил в изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)