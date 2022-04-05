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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Харьковской области 54 удара – Синегубов

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Синегубов привал жителей Барвенково и Лозовой эвакуироваться
Синегубов привал жителей Барвенково и Лозовой эвакуироваться
Фото: kharkivoda.gov.ua

За сутки 4 апреля российские оккупационные войска нанесли по Харькову и Харьковской области 54 удара из разных видов оружия дальнего действия. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Пострадали Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Холодная Гора, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

"Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе – четверо погибших, три человека госпитализированы. В Чугуевском районе двое погибших, пять человек ранены", – отметил Синегубов.

В Барвенково оккупанты повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Глава ОВА посоветовал жителям города записываться на эвакуацию поездами.

"Также рекомендуем обезопасить себя жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские военные пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.

28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.

По состоянию на утро 5 апреля в Харьковской области оккупанты убили 422 мирных жителя, в том числе 21 ребенка, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Теги: Украина, Харьков, эвакуация, Барвенково, Чугуев, война России против Украины, пострадавшие, сельхозтехника, погибшие, население, Олег Синегубов, российские оккупанты, Сергей Болвинов
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