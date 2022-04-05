Оккупанты за сутки нанесли по Харьковской области 54 удара – Синегубов

Пострадали Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Холодная Гора, Дергачи, Барвенково, Чугуев.
"Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе – четверо погибших, три человека госпитализированы. В Чугуевском районе двое погибших, пять человек ранены", – отметил Синегубов.
В Барвенково оккупанты повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Глава ОВА посоветовал жителям города записываться на эвакуацию поездами.
"Также рекомендуем обезопасить себя жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские военные пытались захватить Харьков, но украинские силы обороны не позволили этого сделать и отбросили противника от окраин города. Сейчас оккупанты обстреливают Харьков издали.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.
По состоянию на утро 5 апреля в Харьковской области оккупанты убили 422 мирных жителя, в том числе 21 ребенка, сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.