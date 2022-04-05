Оккупанты за сутки нанесли по Харьковской области 54 удара – Синегубов

Пострадали Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, Холодная Гора, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

"Среди мирного населения есть пострадавшие в результате вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе – четверо погибших, три человека госпитализированы. В Чугуевском районе двое погибших, пять человек ранены", – отметил Синегубов.

В Барвенково оккупанты повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Глава ОВА посоветовал жителям города записываться на эвакуацию поездами.

"Также рекомендуем обезопасить себя жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", – добавил он.

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