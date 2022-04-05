В Харьковской области с начала вторжения оккупанты убили более 420 человек – полиция

Среди погибших – 21 ребенок.

По данным полиции, за последние сутки в области погибло 18 человек.

Минобороны Украины 4 апреля заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска подходили к Харькову и даже частично зашли на территорию города, однако были уничтожены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.

Сейчас российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и другого дальнобойного оружия, в результате обстрелов гибнут мирные жители.

28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.