Российские оккупанты хотят попытаться захватить Харьков – Минобороны Украины

В феврале оккупанты уже врывались в Харьков и были уничтожены Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков", – сказал спикер Минобороны.

По его словам, Россия формирует и перемещает дополнительные воинские подразделения для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Противник усиливает группировки войск Западного и Южного военных округов в слобожанском и донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений своего мобилизационного резерва. Также враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировок войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов, а также подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых", – объяснил Мотузяник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)