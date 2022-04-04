Российские оккупанты хотят попытаться захватить Харьков – Минобороны Украины

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы оцепить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков", – сказал спикер Минобороны.
По его словам, Россия формирует и перемещает дополнительные воинские подразделения для участия в боевых действиях на территории Украины.
"Противник усиливает группировки войск Западного и Южного военных округов в слобожанском и донецком операционных районах. Делает это как за счет перебрасывания войск из других военных округов, так и путем привлечения подразделений своего мобилизационного резерва. Также враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировок войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов, а также подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых", – объяснил Мотузяник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска подходили к Харькову и даже частично зашли на территорию города, однако были уничтожены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.
Сейчас российские оккупанты обстреливают город из артиллерии и другого дальнобойного оружия, в результате обстрелов гибнут мирные жители.
28 марта мэр Игорь Терехов говорил, что город покинули около 30% жителей.