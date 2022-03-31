Харьков за сутки обстреляли 47 раз – Синегубов

Синегубов: Самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Оккупанты обстреливали жилые массивы Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ. Зафиксировали около 380 обстрелов из "Градов" и "Смерчей". На Салтовке поврежден газопровод, спасатели локализовали возникший пожар.

"Массированно обстреливали Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. Разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома. В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно выгоняют врага. Самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы", – отметил глава ОВА.

По его словам, Россия не дает зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан.

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