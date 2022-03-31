Харьков за сутки обстреляли 47 раз – Синегубов

Оккупанты обстреливали жилые массивы Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ. Зафиксировали около 380 обстрелов из "Градов" и "Смерчей". На Салтовке поврежден газопровод, спасатели локализовали возникший пожар.
"Массированно обстреливали Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. Разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома. В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно выгоняют врага. Самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы", – отметил глава ОВА.
По его словам, Россия не дает зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.
В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.
Российская армия уничтожила в Харькове 15% жилых домов, сообщил 30 марта мэр города Игорь Терехов.