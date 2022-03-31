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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Харьков за сутки обстреляли 47 раз – Синегубов

Синегубов: Самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы
Синегубов: Самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

30 марта российские оккупационные войска нанесли 47 артиллерийских, минометных, танковых ударов по Харькову. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов

Оккупанты обстреливали жилые массивы Пятихатки, Алексеевка, ХТЗ. Зафиксировали около 380 обстрелов из "Градов" и "Смерчей". На Салтовке поврежден газопровод, спасатели локализовали возникший пожар.

"Массированно обстреливали Дергачи. Один человек погиб, трое получили ранения. Разрушили одно из зданий горсовета, повредили многие дома. В этом направлении наши ВСУ работают и постепенно выгоняют врага. Самой ожесточенной точкой остается Изюм, там продолжаются бои и постоянные обстрелы", – отметил глава ОВА.

По его словам, Россия не дает зеленых коридоров для эвакуации мирных граждан.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживали диверсантов.

В Харьковской области в результате вторжения РФ погиб 381 мирный житель, 20 из них – дети. Об этом 30 марта сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Российская армия уничтожила в Харькове 15% жилых домов, сообщил 30 марта мэр города Игорь Терехов.

Теги: Украина, Харьков, Харьковская область, горсовет, газопровод, вторжение, спасатели, ВСУ, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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