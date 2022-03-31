Оккупанты уничтожили в Харькове 15% жилых домов – мэр

За 35 дней всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома Фото: EPA

"За 35 дней всего в Харькове разрушен 1531 объект, в том числе 1292 жилых дома. Российская армия разрушила 76 школ, 54 детских сада, 16 больниц. В руинах – 239 административных зданий", – уточнил Терехов.

По данным Госстата, в Харькове до начала войны проживало около 1,4 млн граждан. Терехов 28 марта сообщил, что из Харькова выехало около трети жителей.

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