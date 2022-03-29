Оккупанты разрушили в Харькове пожарную часть 1887 года

Речь идет о бывшей пожарной части, построенной в 1887 году.

"Здание имеет историческую ценность для города и спасателей. В настоящее время силами сотрудников ГСЧС приняты меры по разбору завалов и предотвращению дальнейшего обрушения конструктивных элементов", – отметили в посте.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сегодня сообщил, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области, написала пресс-службы ОВА.

Оккупанты наносили удары по жилым кварталам. Больше всего пострадали жилмассивы Салтовка, Новые Дома, а также поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, Горизонт, Кулиничи, Чугуев, Дергачи. По Люботину оккупанты выпустили две крылатые ракеты. Один человек погиб, есть пострадавшие. Ликвидировали пожары и в Чугуевском районе.