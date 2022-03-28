Россияне снова обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове, здание серьезно повреждено – ГИЯРУ

Здание, где расположена ядерная установка, обстреливали уже несколько раз Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України / Facebook (7 марта)

"В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны России здания и инфраструктура, которые расположены на территории научного центра "Харьковский физико-технический институт (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения", – говорится в сообщении.

Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки, отметили в инспекции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)