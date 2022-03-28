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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне снова обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове, здание серьезно повреждено – ГИЯРУ

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Здание, где расположена ядерная установка, обстреливали уже несколько раз
Здание, где расположена ядерная установка, обстреливали уже несколько раз
Фото: Державна інспекція ядерного регулювання України / Facebook (7 марта)

28 марта около 14.00 ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове в очередной раз попала под обстрел. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны России здания и инфраструктура, которые расположены на территории научного центра "Харьковский физико-технический институт (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения", – говорится в сообщении.

Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки, отметили в инспекции.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340574718113789&id=100064837892613

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум три раза – 6-го11-го и 26 марта. Комплекс был полностью обесточен, ядерная установка переведена "в глубокое подкритическое состояние".

После одного из обстрелов на территории площадки  "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от "Смерча". 26 марта были повреждены здание и экспериментальный зал установки

По данным ГИЯРУ, сама установка пока не повреждена. Продолжение бомбардировок, подчеркивали в инспекции, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Теги: ядерная энергетика, Харьков, радиация, обстрелы, война России против Украины
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