Россияне снова обстреляли "Источник нейтронов" в Харькове, здание серьезно повреждено – ГИЯРУ

"В результате очередного акта ядерного терроризма со стороны России здания и инфраструктура, которые расположены на территории научного центра "Харьковский физико-технический институт (в том числе ЯПУ "Источник нейтронов"), получили серьезные повреждения", – говорится в сообщении.
Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки, отметили в инспекции.
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Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум три раза – 6-го, 11-го и 26 марта. Комплекс был полностью обесточен, ядерная установка переведена "в глубокое подкритическое состояние".
После одного из обстрелов на территории площадки "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от "Смерча". 26 марта были повреждены здание и экспериментальный зал установки.
По данным ГИЯРУ, сама установка пока не повреждена. Продолжение бомбардировок, подчеркивали в инспекции, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.