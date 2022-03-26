"Источник нейтронов" в Харькове снова обстреляли – Госинспекция ядерного регулирования

"Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", – говорится в сообщении.
В инспекции подчеркнули, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий.
"Продолжение ее бомбардировки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", – отметили в госинспекции.
Контекст:
В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.
До начала агрессии "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом, сообщили в ведомство. В день вторжения российской армии, 24 февраля, установку перевели "в глубокое подкритическое состояние", сообщала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум два раза – 6-го и 11 марта. В результате комплекс был полностью обесточен, а здания повреждены.
23 марта на промышленной площадке установки обнаружили неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня "Смерч".