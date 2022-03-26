"Источник нейтронов" в Харькове снова обстреляли – Госинспекция ядерного регулирования

"Оценить масштабы повреждений невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки", – говорится в сообщении.

В инспекции подчеркнули, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. "Продолжение ее бомбардировки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", – отметили в госинспекции. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=339382951566299&id=100064837892613