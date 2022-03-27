Из-за российского обстрела поврежден экспериментальный зал "Источника нейтронов" в Харькове

"Источник нейтронов" уже трижды попадал под обстрел Фото: depositphotos.com

"По итогам обстрела площадки российскими войсками 26 марта обнаружены значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов" и частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки. Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений", – сообщили в ГИЯРУ.

В инспекции напомнили, что подкритическая установка переведена в режим "длительной остановки" 24 февраля. С 11 марта из-за российского обстрела комплекс был обесточен.