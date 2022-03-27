Из-за российского обстрела поврежден экспериментальный зал "Источника нейтронов" в Харькове

"По итогам обстрела площадки российскими войсками 26 марта обнаружены значительные повреждения теплоизоляционной обшивки здания ЯПУ "Источник нейтронов" и частичное осыпание материалов облицовки в экспериментальном зале установки. Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования для идентификации всех повреждений", – сообщили в ГИЯРУ.
В инспекции напомнили, что подкритическая установка переведена в режим "длительной остановки" 24 февраля. С 11 марта из-за российского обстрела комплекс был обесточен.
Научный центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум три раза – 6-го, 11-го и 26 марта.
По данным ГИЯРУ, сама установка пока не повреждена. Ее разрушение, подчеркивали в инспекции, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.