26 марта Россия выпустила по Украине рекордное число ракет, Украина сбила рекордное их число – The Insider

Собеседники издания утверждают, что из акватории оккупированного Севастополя корабли Черноморского флота РФ одномоментно запустили 52 ракеты, еще как минимум 18 ракет выпущены с территории Беларуси.
Подсчеты The Insider показывают, что общая стоимость только самих ракет превышает $340 млн по ценам 2020 года. В эту сумму не вошли затраты на логистику.
"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе", – пишет издание.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В числе целей, которые оккупанты обстреляли 26 марта, был Львов, его обстреливали двумя залпами. Удары россиян пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек.
Известно также, что украинские ПВО сбили три из четырех ракет, которые были запущены из Беларуси и влетели в воздушное пространство Волынской области.