26 марта Россия выпустила по Украине рекордное число ракет, Украина сбила рекордное их число – The Insider

Собеседники издания утверждают, что из акватории оккупированного Севастополя корабли Черноморского флота РФ одномоментно запустили 52 ракеты, еще как минимум 18 ракет выпущены с территории Беларуси.

Подсчеты The Insider показывают, что общая стоимость только самих ракет превышает $340 млн по ценам 2020 года. В эту сумму не вошли затраты на логистику.

"При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе", – пишет издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)