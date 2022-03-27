"Желаю тебе встать на ноги". Замминистра обороны РФ пожелал выздоровления российскому оккупанту, потерявшему ногу в ходе войны в Украине

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Свежая хроника".

Отмечается, что шестеро из них получили ордена Мужества, еще двое – медали "За отвагу".

В частности, Евкуров орденом Мужества наградил ефрейтора Дмитрия Головина из Кировской области, который, как видно на видео, лежал на больничной койке. Он потерял ногу во время боевых действий в Украине.

"Желаю тебе выздороветь, встать на ноги", – сказал Евкуров.

ВИДЕО

Видео: СвежаяХроника / YouTube

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