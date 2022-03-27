"Желаю тебе встать на ноги". Замминистра обороны РФ пожелал выздоровления российскому оккупанту, потерявшему ногу в ходе войны в Украине

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Свежая хроника".
Отмечается, что шестеро из них получили ордена Мужества, еще двое – медали "За отвагу".
В частности, Евкуров орденом Мужества наградил ефрейтора Дмитрия Головина из Кировской области, который, как видно на видео, лежал на больничной койке. Он потерял ногу во время боевых действий в Украине.
"Желаю тебе выздороветь, встать на ноги", – сказал Евкуров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оборона Украины от российского вторжения продолжается 32 дня. За это время оккупанты потеряли около 16,6 тыс. человек, почти 600 танков, 121 самолет, 127 вертолетов, а также тысячи единиц другой техники.