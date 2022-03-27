РФ отводит подразделения, понесшие существенные потери, в Беларусь – Генштаб ВСУ

"Идет перемещение подразделений РФ на территорию Беларуси. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, понесших существенные потери, усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих. Часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает находиться на полигонах", – сообщили в Генштабе.

По данным штаба Вооруженных сил, оккупационные войска в Полесье "под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжают закрепляться на занятых рубежах и готовятся к проведению ротации подразделений".

"На северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновки и Рудницкого противник понес потери и отошел. На слобожанском направлении противник пытается провести перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка", – говорится в сводке.

Также российские оккупанты продолжают атаковать Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь на донецком направлении.

"Успехов нет. Совершили неудачную попытку штурма Красногоровки. Понесли потери, отошли. В таврическом операционном районе оккупанты силами Росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории. Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отражают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях", – заключили в Генштабе.