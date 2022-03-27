Херсон и Каховка вышли на протесты против российских оккупантов. Видео

"Херсон сегодня: несмотря на все риски и угрозы, люди протестуют. Опять газовые гранаты, опять насилие. Это все, что орки могут принести нашей области", – написал он.
Видео с митинга публикует в Telegram канал "Х...евый Херсон". Местные жители вышли на площадь напротив кинотеатра "Украина", где скандировали: "Херсон – это Украина".
Оккупанты пытались разгонять херсонцев дымовыми шашками и предупредительной стрельбой.
Митинг против оккупантов состоялся и в Каховке, видео публикует Telegram-канал "Курилка Каховка".
После массового вторжения РФ в Украину в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.