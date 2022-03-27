Херсон и Каховка вышли на протесты против российских оккупантов. Видео

Митинги прошли в Херсоне и Каховке Скриншот: Курилка Каховка / Telegram

"Херсон сегодня: несмотря на все риски и угрозы, люди протестуют. Опять газовые гранаты, опять насилие. Это все, что орки могут принести нашей области", – написал он.

Видео с митинга публикует в Telegram канал "Х...евый Херсон". Местные жители вышли на площадь напротив кинотеатра "Украина", где скандировали: "Херсон – это Украина".

Оккупанты пытались разгонять херсонцев дымовыми шашками и предупредительной стрельбой.

Митинг против оккупантов состоялся и в Каховке, видео публикует Telegram-канал "Курилка Каховка".