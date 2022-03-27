Россия проводит военные учения на Курилах после выхода из переговоров по мирному договору с Японией

Сообщалось, что военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах "учатся отражать высадку морского десанта условного противника".

"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров. В свою очередь, расчеты минометов "Сани" выполняют стрельбу по укрытиям с личным составом неприятеля на ближних дистанциях", – говорится в сообщении.

Также на учениях используют беспилотники "Орлан-10" и "Элерон-3" для "разведки местности и корректировки огня артиллерийских батарей".

Всего на учениях задействовали 3 тыс. военных и сотни единиц военной техники.