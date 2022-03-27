Россия проводит военные учения на Курилах после выхода из переговоров по мирному договору с Японией

Сообщалось, что военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах "учатся отражать высадку морского десанта условного противника".
"Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" в ночных условиях с закрытых огневых позиций тренируются наносить огневое поражение по целям, имитирующим боевую технику условного противника, на дистанциях до нескольких десятков километров. В свою очередь, расчеты минометов "Сани" выполняют стрельбу по укрытиям с личным составом неприятеля на ближних дистанциях", – говорится в сообщении.
Также на учениях используют беспилотники "Орлан-10" и "Элерон-3" для "разведки местности и корректировки огня артиллерийских батарей".
Всего на учениях задействовали 3 тыс. военных и сотни единиц военной техники.
После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония считает их своими "северными территориями", оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.
Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР". В частности, власти страны решили ввести санкции против "ЛДНР" и заморозить активы ряда граждан РФ.
8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией.
21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.