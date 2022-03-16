Резников обсудил с министром обороны Японии агрессию РФ и деоккупацию Крыма, Донбасса и "северных территорий "

"Обсудили с министром обороны Японии Нобуо Киси общие вопросы в контексте агрессивной политики России и деоккупации территорий, оккупированных Россией. В частности, Донбасса, Крыма, "северных территорий" и так далее. Я также поблагодарил наших партнеров за гуманитарную помощь, которую Япония оказывает Украине", – написал Резников, обозначив, что речь идет об оккупированных территориях Украины и Японии.
Discussed joint issues with DefMin of * Nobuo Kishi in the context of * aggressive policy & deoccupation of the territories occupied by * : Donbas, Crimea and Northern Territories etc * .I also thanked our partners for their support of * with the humanitarian aid pic.twitter.com/1L9BrnFhzf— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 16, 2022
Министерство обороны Японии в Twitter отметило, что беседа прошла по видеосвязи. В сообщении сказано, что Резников благодарил Японию за предоставление касок и бронежилетов для украинских военных.
3 * 16 * # * * # * * #ウクライナのために ???????????????? pic.twitter.com/bWbuI9uHCB— * (@ModJapan_jp) March 16, 2022
После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония считает их своими "северными территориями", оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно.
Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.
После вторжения России в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией, отмечали местные СМИ.