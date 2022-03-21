Россия вышла из переговоров с Японией по заключению мирного договора

МИД РФ опубликовал заявление, когда в Японии уже наступила ночь Фото: depositphotos.com

Отмечается, что решение об этом принято, "учитывая очевидный недружественный характер" введенных Японией санкций против РФ.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", – говорится в заявлении России.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

* С учетом недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений



* Россия не намерена продолжать переговоры по мирному договору;

* Прекращены безвизовые поездки японских граждан на основе соглашений 1991 и 1999 гг.



* Полностью: https://t.co/2Ce4ukIEBY pic.twitter.com/Z66K8nA5c9 — МИД России * (@MID_RF) March 21, 2022

В Японии на это заявление пока не отреагировали – оно было опубликовано, когда там уже наступила ночь.

После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония считает их своими "северными территориями", оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно.

Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

После вторжения России в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией, отмечали местные СМИ.