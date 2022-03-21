Россия вышла из переговоров с Японией по заключению мирного договора

Отмечается, что решение об этом принято, "учитывая очевидный недружественный характер" введенных Японией санкций против РФ.
"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", – говорится в заявлении России.
Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.
* С учетом недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений— МИД России * (@MID_RF) March 21, 2022
* Россия не намерена продолжать переговоры по мирному договору;
* Прекращены безвизовые поездки японских граждан на основе соглашений 1991 и 1999 гг.
* Полностью: https://t.co/2Ce4ukIEBY pic.twitter.com/Z66K8nA5c9
В Японии на это заявление пока не отреагировали – оно было опубликовано, когда там уже наступила ночь.
После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония считает их своими "северными территориями", оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.
В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно.
Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.
После вторжения России в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией, отмечали местные СМИ.
Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР".
23 февраля власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт с оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".
28 февраля Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн, а 8 марта сообщила о передаче бронежилетов, лекарств и другого снаряжения.
Кроме того, Япония заморозила активы ряда граждан РФ и заявила о введении санкций против России в соответствии с ограничениями, которые применяют другие страны – члены "Большой семерки". Персональные санкции были введены в отношении руководства РФ, включая президента Владимира Путина, а также ряда российских бизнесменов.
Кисида также потребовал от индийского коллеги Нарендри Моди реакции по поводу военного вторжения РФ в Украину, отметив, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка".