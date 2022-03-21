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Россия вышла из переговоров с Японией по заключению мирного договора

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МИД РФ опубликовал заявление, когда в Японии уже наступила ночь
МИД РФ опубликовал заявление, когда в Японии уже наступила ночь
Фото: depositphotos.com

Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Отмечается, что решение об этом принято, "учитывая очевидный недружественный характер" введенных Японией санкций против РФ.

"Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны", – говорится в заявлении России.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В Японии на это заявление пока не отреагировали – оно было опубликовано, когда там уже наступила ночь. 

После Второй мировой войны острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР. Япония считает их своими "северными территориями", оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно.

Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

После вторжения России в Украину премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство во главе с Синдзо Абэ избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией, отмечали местные СМИ. 

Контекст:

Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР".

23 февраля власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт с оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".

28 февраля Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн, а 8 марта сообщила о передаче бронежилетов, лекарств и другого снаряжения.

Кроме того, Япония заморозила активы ряда граждан РФ и заявила о введении санкций против России в соответствии с ограничениями, которые применяют другие страны – члены "Большой семерки". Персональные санкции были введены в отношении руководства РФ, включая президента Владимира Путина, а также ряда российских бизнесменов.

Кисида также потребовал от индийского коллеги Нарендри Моди реакции по поводу военного вторжения РФ в Украину, отметив, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка".

Теги: Россия, Япония, МИД России, переговоры, Курильские острова
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