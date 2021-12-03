Россия развернула возле Японии ракетные комплексы "Бастион"

Расчеты комплексов Тихоокеанского флота РФ размещены на острове Матуа, и они появились там впервые. Количество "Бастионов" не указано, но на видео можно наблюдать минимум четыре комплекса и средства радиолокации.

В российском ведомстве добавили, что ракетчики будут контролировать прилегающую акваторию и зоны проливов.

"Техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок", – говорится в сообщении.