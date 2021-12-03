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Россия развернула возле Японии ракетные комплексы "Бастион"

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Комплексы Тихоокеанского флота РФ размещены на острове Матуа
Комплексы Тихоокеанского флота РФ размещены на острове Матуа
Скриншот: Минобороны России / Facebook

Российские военные развернули на спорных Курильских островах береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион". Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Facebook.

Расчеты комплексов Тихоокеанского флота РФ размещены на острове Матуа, и они появились там впервые. Количество "Бастионов" не указано, но на видео можно наблюдать минимум четыре комплекса и средства радиолокации.

В российском ведомстве добавили, что ракетчики будут контролировать прилегающую акваторию и зоны проливов.

"Техника, личный состав и материальные средства были доставлены в островную зону большими десантными кораблями Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. На территории острова силами подразделений материально-технического обеспечения флота развернут автономный военный городок", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/mod.mil.rus/videos/276815261072477/

Контекст:

Между Москвой и Токио остается нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил, в частности острова Кунашир, а также островов Итуруп Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако тогдашний секретарь кабинета министров Японии, а теперь премьер-министр Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах Япония не будет заключать мирный договор с Россией.

В октябре тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов заключить мирный договор с Россией только после того, как Курильские острова войдут в состав Японии.

На встрече в Сингапуре с Путиным 14 ноября Абэ пообещал, что в случае передачи Японии островов из числа Курильских на них не будут размещать военные базы США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что об автоматической передаче островов Японии на переговорах речь не идет.

1 января 2019 года Абэ отметил, что передача Курильских островов Японии не должна вызывать проблем у граждан России, проживающих на этой территории.

Теги: Россия, оружие, Япония, Курильские острова
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