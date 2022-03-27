Данилов о Нагорном Карабахе: Там действительно происходят события. Но помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, там вряд ли появится

Данилов рассказал, что Россия отправила свои войска из Нагорного Карабаха в Украину Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории, я могу сказать: там действительно происходят события. Bayraktar не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе", – сказал Данилов.

Он отметил, что Армения сейчас обращается к РФ за помощью, но, по его информации, на прошлой неделе Россия отправила свои войска, которые там были, в Украину.

"Мы отслеживали эти колонны, которые шли. И мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится", – сказал Данилов.

Он также обратил внимание на то, что после заявления Японии о принадлежности ей спорных островов Курильской гряды, Россия начала учения в том районе. Но, по словам секретаря СНБО, в том секторе обороны у РФ сейчас также крайне мало войск, потому что она их все отправила в Украину.

"Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать", – сказал он.

Данилов отметил, что "Грузия ведет себя не очень корректно, мягко говоря".

"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", – добавил секретарь СНБО.