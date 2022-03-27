Данилов о Нагорном Карабахе: Там действительно происходят события. Но помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, там вряд ли появится

"После того как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории, я могу сказать: там действительно происходят события. Bayraktar не только утюжат орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе", – сказал Данилов.
Он отметил, что Армения сейчас обращается к РФ за помощью, но, по его информации, на прошлой неделе Россия отправила свои войска, которые там были, в Украину.
"Мы отслеживали эти колонны, которые шли. И мы понимаем, что помощь, которую РФ обещала Нагорному Карабаху и Армении, пожалуй, там вряд ли появится", – сказал Данилов.
Он также обратил внимание на то, что после заявления Японии о принадлежности ей спорных островов Курильской гряды, Россия начала учения в том районе. Но, по словам секретаря СНБО, в том секторе обороны у РФ сейчас также крайне мало войск, потому что она их все отправила в Украину.
"Чем будет заканчиваться эта ситуация, пока неизвестно. Но если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю, они нам будут очень качественно помогать", – сказал он.
Данилов отметил, что "Грузия ведет себя не очень корректно, мягко говоря".
"Но если бы и Приднестровье, и Грузия, и все сегодня занимались бы возвращением своих территорий… Более того, Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это бы нам точно помогало, потому что им было бы чем заниматься, кроме того, чтобы уничтожать наши города и села, убивать наших детей и женщин", – добавил секретарь СНБО.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В ходе конфликта погибло несколько тысяч человек с каждой стороны.
После подписанного мирного соглашения между сторонами периодически возникают конфликты и перестрелки. В частности, в январе 2022 года министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военнослужащих на границе с Азербайджаном.
24 марта Армения заявила, что вооруженные силы Азербайджана двинулись вперед в районе Нагорного Карабаха. В Армении призвали "российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация", принять меры. В минобороны Азербайджана это отрицали, заявив, что "ведется уточнение позиций и мест дислокации".
Россия обвинила Азербайджан в нарушении договоренностей по Нагорному Карабаху и призвал отвести войска. В Азербайджане ответили, что заявление РФ "противоречит характеру двусторонних отношений", потребовали обеспечить вывод с территорий армянских войск и "не использовать выражение "Нагорный Карабах".