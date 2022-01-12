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Минобороны Армении заявило о гибели трех своих военных во время перестрелки на границе с Азербайджаном

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На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка
На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка
Фото: mil.am

Министерство обороны Армении заявило о гибели трех своих военных во время перестрелки на границе с Азербайджаном 11 января.

Накануне армянское ведомство сообщало о двух погибших военнослужащих – рядовом Артуре Мхитаряне и младшем сержанте Рудике Гарибяне (оба 2002 года рождения).

12 января в минобороны Армении заявили, что найдено тело с огнестрельным ранением еще одного армянского военного – рядового Ваана Бабаяна 2003 года рождения.

В министерстве обороны Азербайджана отметили, что потерь среди личного состава и военной техники нет.

Контекст:

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт между Армений и Азербайджаном. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибли не менее 3330 армянских граждан.

После этого Армения и Азербайджан еще несколько раз обвиняли друг друга в обстрелах и попытках нарушения границ.

Теги: военные, граница, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, перестрелка, Минобороны, обстрелы, конфликт, столкновение
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