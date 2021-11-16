Обострение на границе Армении и Азербайджана. В Ереване заявляют о погибших и захваченных в плен военных, в Баку сообщили о раненых

"Противник несет большие потери личного состава, около десятка единиц бронетехники уничтожено или выведено из строя. У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попали 12 военнослужащих вооруженных сил Республики Армения – семь контрактников, пять призывников", – говорится в сообщении минобороны по состоянию на 17.00.

В то же время председатель комиссии парламента Армении по внешним связям, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян заявил в прямом эфире "Радио Азатутюн", что погибли, по неподтвержденным данным, 15 армянских военных.

"По неподтвержденным данным, погибли 15 военнослужащих ВС Армении. Азербайджанская сторона, по нашим данным, понесла достаточно большие потери. Нападение было довольно масштабным", – цитирует депутата на русском Aysor.

Ситуация на границе остается напряженной, говорится в заявлении минобороны Армении.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что "армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника". Там тоже говорят, что ситуация напряжена.

По данным оборонного ведомства Азербайджана, двое военнослужащих этой страны получили ранения в результате боевых действий на границе, их жизни ничего не угрожает.

Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях. Азербайджан заявляет, что ответственность за эскалацию несет военно-политическое руководство Армении.