Армения просит Россию помочь ей "восстановить территориальную целостность"

Григорян связывает происходящее с якобы нападением со стороны Азербайджана.

Секретарь совбеза Армении объяснил, что устное обращение уже есть.

На уточняющий вопрос, какую именно помощь ждут от Москвы в Ереване, Григорян ответил, что – если не удастся разрешить кризис дипломатически – "достаточную военную помощь".

Он пожаловался, что в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой она является, Армения уже обращалась в мае, но "не было приложено достаточных усилий" для решения проблемы.

16 ноября министерство обороны Армении заявило о "крайне напряженной ситуации" на границе с Азербайджаном.

"Ведутся локальные бои, в ходе которых противник использует артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предпринимает соответствующие действия", – говорится в сообщении ведомства.

AzadliqRadiosu отмечает, что минобороны Азербайджана обвинило в стрельбе армянскую сторону. По данным ведомства, "интенсивные обстрелы" позиции азербайджанской армии происходили в направлениях Агбулаг, Агдам, Гаралар, Гоша, Коханеби, Гаджаллы, Алибейли, Асрик Джирдахан и Кохнагишлаг Товузского района. Ранения якобы получили два военнослужащих Азербайджана.