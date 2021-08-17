Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в стрельбе на границе. Ереван сообщил о погибших

В Ереване утверждают, что в ночь на понедельник азербайджанские военные "пытались обеспечить позиционное наступление" в районе Сюникской области, но были отброшены на исходные позиции; что утром снайпер ВС Азербайджана убил армянского военного в направлении Нахичевани.

"Около 18.10 подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз пошли на провокацию, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. Военнослужащий ВС Армении в результате ожесточенной перестрелки получил огнестрельное ранение со смертельным исходом. [...] В результате ответных действий армянской стороны противник потерял не менее трех человек", – говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потерях.

"С 18.45 до 19.30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет", – подчеркнули в ведомстве.

По его данным, ВС Армении обстреливали азербайджанских военных из автоматов и пулеметов в ночь на 16 августа (в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района и в окрестностях Шуши) и утром понедельника (в районе Нахичеваньской Автономной Республики).