На границе Армении и Азербайджана вспыхнула стрельба, есть погибший

Минобороны Азербайджана утверждает, что военные Армении открыли огонь в направлении Кельбаджарского района азербайджано-армянской государственной границы. В результате погиб военнослужащий Азербайджана.

В Баку утверждают, что их подразделения в ответ на это прибегли к "соответствующим мерам", в результате чего "противоположная сторона была подавлена".

В то же время минобороны Армении утверждает, что огонь возобновила азербайджанская стороны, используя артиллерию и беспилотники. По данным армянской стороны, пострадали трое их военных.