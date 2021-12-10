Армения сообщила о погибшем и раненых на границе с Азербайджаном. В Баку заявили, что "пресечена провокация"

"Во второй половине дня 10 декабря в результате наступательных операций, проведенных вооруженными силами Азербайджана, с армянской стороны погиб один человек, несколько военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.
Минобороны Армении отметило, что перестрелка прекратилась к 14.30.
По данным армянского оборонного ведомства, инцидент произошел на участке армяно-азербайджанской границы в Гегаркуникской области, а погиб призывник 2002 года рождения. Раненых восемь, состояние шестерых оценивается как тяжелое.
Почти одновременно с минобороны Армении свою версию событий озвучили в минобороны Азербайджана.
"Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию. 10 декабря с 12.00 противник попытался держать под обстрелом позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района. В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены", – рассказали в Баку.
Последняя эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла 16 ноября. Минобороны Армении обвинило Баку в попытке прорыва границы, а в Баку заявили об атаке на азербайджанские позиции.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт между Армений и Азербайджаном. В тот же день в Армении было объявлено военное положение. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
Обе страны объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
По данным минобороны Азербайджана, за время столкновений в Нагорном Карабахе погибло 2783 военнослужащих, более 100 бойцов считаются пропавшими без вести. По данным минздрава Армении, в ходе конфликта погибло не менее 3330 армянских граждан.
В мае 2021 года Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах и попытках нарушения границ. В частности, 25 мая произошла перестрелка на границе, в результате которой погиб один армянский военнослужащий. В Армении заявили, что огонь открыли вооруженные силы Азербайджана. Баку причиной случившегося назвал "несчастный случай". 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами.
Алиев 18 июля заявил об окончательном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщало государственное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ.