Армения сообщила о погибшем и раненых на границе с Азербайджаном. В Баку заявили, что "пресечена провокация"

"Во второй половине дня 10 декабря в результате наступательных операций, проведенных вооруженными силами Азербайджана, с армянской стороны погиб один человек, несколько военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

Минобороны Армении отметило, что перестрелка прекратилась к 14.30.

По данным армянского оборонного ведомства, инцидент произошел на участке армяно-азербайджанской границы в Гегаркуникской области, а погиб призывник 2002 года рождения. Раненых восемь, состояние шестерых оценивается как тяжелое.

Почти одновременно с минобороны Армении свою версию событий озвучили в минобороны Азербайджана.

"Сосредоточив дополнительные силы и боевую технику на Басаркечярском участке государственной границы, подразделения вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию. 10 декабря с 12.00 противник попытался держать под обстрелом позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Кяльбаджарского района. В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии в кратчайшие сроки, противник был подавлен, провокационные действия были пресечены", – рассказали в Баку.

Последняя эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла 16 ноября. Минобороны Армении обвинило Баку в попытке прорыва границы, а в Баку заявили об атаке на азербайджанские позиции.